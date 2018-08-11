«Новая газета» получила запрос от следователей по делу Аркадия Бабченко

Журналист работал в издании в 2011 году. При этом из документа СКР ясно, что расследуется дело об убийстве. Тогда как известно о том, что Служба безопасности Украины инсценировала покушение на Бабченко с целью задержать организаторов и исполнителей. Сам журналист появился на брифинге на следующий день и рассказал об участии в спецоперации. Предполагаемого организатора арестовали. Это директор оружейного предприятия Борис Герман.