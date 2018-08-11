«Новая газета» получила запрос от следователей по делу Аркадия Бабченко
Журналист работал в издании в 2011 году. При этом из документа СКР ясно, что расследуется дело об убийстве. Тогда как известно о том, что Служба безопасности Украины инсценировала покушение на Бабченко с целью задержать организаторов и исполнителей. Сам журналист появился на брифинге на следующий день и рассказал об участии в спецоперации. Предполагаемого организатора арестовали. Это директор оружейного предприятия Борис Герман.
Комментарии3
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sjuzanna 11 августа 2018 | 05:45
Нельзя ли узнать фамилию журналиста, работавшего в Новой Газете в 2011 году и где он теперь работает?
tanyaya 11 августа 2018 | 05:52
sjuzanna: А вы с какой целью интересуетесь?
koshkaedu 11 августа 2018 | 05:51
Пусть Бабченко в Мосгорсуде докажет, что он живой. Лично. На меньшее СК не
согласится. Обратиться в Интерпол об экстрадиции ни СК, ни Прокуратура РФ
не может, так как его нет, его убили, и расследуется дело об его убийстве. Сюжет
для Голливуда.