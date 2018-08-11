Минкульт получило обращение с просьбой проверить эффективность управления имуществом Росгсцирка

Организация попала в поле зрения активистов Общероссийского народного фронта. Эксперты проекта «за честные закупки» обратили внимание на примеры неэффективного и непрозрачного управления имуществом в филиалах предприятия. В частности, как указано на сайте ОНФ, речь идет о незаконной сдаче в аренду федерального имущества в ряде региональных отделений Росгосцирка.