Губернатор Флориды потребовал от сенатора доказать вмешательство России в избирательную систему штата
Слова Рика Скотта передает телеканала CNN. Ранее представитель демократической партии Билл Нельсон утверждал, что хакеры, связанные с Москвой, уже взломали систему регистрации избирателей перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс. Власти Флориды потребовали разъяснений, заподозрив сенатора в выдумывании фактов вмешательства. Федеральные ведомства США не предупреждали штат о каких-либо кибератаках.
Комментарии3
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koshkaedu 11 августа 2018 | 05:43
Все демократические сенаторы - сторонники Шумера вруны сейчас.
demokratia 11 августа 2018 | 05:55
Вам сказали: "хакеры, связанные с Москвой, уже взломали систему регистрации избирателей перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс"
НО: "Федеральные ведомства США не предупреждали штат о каких-либо кибератаках.".
Как же с этим разобраться !? И наказать кого следует.
point3d 11 августа 2018 | 05:56
Либерасты не могут ничего доказать, они говорят исключительно для тупых овец.