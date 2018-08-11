Губернатор Флориды потребовал от сенатора доказать вмешательство России в избирательную систему штата

Слова Рика Скотта передает телеканала CNN. Ранее представитель демократической партии Билл Нельсон утверждал, что хакеры, связанные с Москвой, уже взломали систему регистрации избирателей перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс. Власти Флориды потребовали разъяснений, заподозрив сенатора в выдумывании фактов вмешательства. Федеральные ведомства США не предупреждали штат о каких-либо кибератаках.