КНДР отвергла предложения США по денуклеаризации
Об этом сообщает телеканал CNN, со ссылкой на дипломатические источники. Американская администрация выносит рекомендации, в частности по графику ядерного разоружения, однако Пхеньян называет все эти условия «бандитскими». Источники не называют сроки или размер арсенала, от которого должна отказаться Северная Корея. В четверг представительство КНДР при ООН отметило, что в ответ на прекращения ядерных испытаний, США продолжили поощрять международные санкции и давление в отношении Пхеньяна.
Комментарии7
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juche 11 августа 2018 | 05:11
Поводил по губам Трампу.
felik23 11 августа 2018 | 05:28
Ответ Трампа Ким Чен Ыну: https://youtu.be/Gvf0Wv3vCBs
nikvol 11 августа 2018 | 05:29
Интересно, если у Кима вдруг появится хотя бы десяток ракет, способных преодолеть ПРО и достать территорию США, тон американцев изменится?
koshkaedu 11 августа 2018 | 05:40
nikvol: Интересно, если у Trampa вдруг появится хотя бы десяток
миллиардов долларов прямой помощи голодающему населению
Северной Кореи, тон корейцев изменится?
hrenvam 11 августа 2018 | 05:41
денуклеаризация ?
- Они просто такого слова не знают...
demokratia 11 августа 2018 | 05:42
Северная Корея - огрызок сгнившего коммунизма.
Огрызается.
gestalt 11 августа 2018 | 05:49
Вот и вся цена победной браваде рыжего клоуна, "подружившегося" с отморозком.