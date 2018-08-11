КНДР отвергла предложения США по денуклеаризации

Об этом сообщает телеканал CNN, со ссылкой на дипломатические источники. Американская администрация выносит рекомендации, в частности по графику ядерного разоружения, однако Пхеньян называет все эти условия «бандитскими». Источники не называют сроки или размер арсенала, от которого должна отказаться Северная Корея. В четверг представительство КНДР при ООН отметило, что в ответ на прекращения ядерных испытаний, США продолжили поощрять международные санкции и давление в отношении Пхеньяна.