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04:58, 11 августа 2018

КНДР отвергла предложения США по денуклеаризации

Об этом сообщает телеканал CNN, со ссылкой на дипломатические источники. Американская администрация выносит рекомендации, в частности по графику ядерного разоружения, однако Пхеньян называет все эти условия «бандитскими». Источники не называют сроки или размер арсенала, от которого должна отказаться Северная Корея. В четверг представительство КНДР при ООН отметило, что в ответ на прекращения ядерных испытаний, США продолжили поощрять международные санкции и давление в отношении Пхеньяна.

Комментарии

7

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juche 11 августа 2018 | 05:11

Поводил по губам Трампу.

felik23 11 августа 2018 | 05:28

Ответ Трампа Ким Чен Ыну: https://youtu.be/Gvf0Wv3vCBs

nikvol 11 августа 2018 | 05:29

Интересно, если у Кима вдруг появится хотя бы десяток ракет, способных преодолеть ПРО и достать территорию США, тон американцев изменится?

koshkaedu 11 августа 2018 | 05:40

nikvol: Интересно, если у Trampa вдруг появится хотя бы десяток
миллиардов долларов прямой помощи голодающему населению
Северной Кореи, тон корейцев изменится?

hrenvam 11 августа 2018 | 05:41

денуклеаризация ?
- Они просто такого слова не знают...

demokratia 11 августа 2018 | 05:42

Северная Корея - огрызок сгнившего коммунизма.
Огрызается.

gestalt 11 августа 2018 | 05:49

Вот и вся цена победной браваде рыжего клоуна, "подружившегося" с отморозком.

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