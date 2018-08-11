Российские металлургические компании подешевели за сутки на почти 400 миллиардов рублей
Это случилось после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять у 14 корпораций «сверхдоходы». Как пишут «Ведомости», больше других на биржах подешевели акции Новолипецкого металлургического комбината, «Алросы», «Евраза» и «Норникеля».
О письме Белоусова президенту стало известно в четверг. Изъятие «сверхдоходов» некоторых компаний мотивировалось тем, что в этой отрасли налоговая нагрузка в разы ниже, чем, например, в нефтегазовой.
Комментарии3
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stanislav1975 11 августа 2018 | 05:19
В 90-х сверхдоходы изымали парни в спортивных костюмах, а сейчас парни в костюмах от Бриони. Но суть происходящего осталась прежней.
ss2020 11 августа 2018 | 05:34
как сказа один маленький и застенчивый: подешевели... их надо абрамовичу отдать... у него денех много!)))
condor00 11 августа 2018 | 05:44
Не то! Пройдёт, считаю...
Важнее... Никто не задавался вопросом: откуда такие доходы у этих компаний, неужели от внутреннего рынка? Прошу ответа от экономистов.