Российские металлургические компании подешевели за сутки на почти 400 миллиардов рублей

Это случилось после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять у 14 корпораций «сверхдоходы». Как пишут «Ведомости», больше других на биржах подешевели акции Новолипецкого металлургического комбината, «Алросы», «Евраза» и «Норникеля».

О письме Белоусова президенту стало известно в четверг. Изъятие «сверхдоходов» некоторых компаний мотивировалось тем, что в этой отрасли налоговая нагрузка в разы ниже, чем, например, в нефтегазовой.