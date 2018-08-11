Марки американских джинсов Lee и Wrangler могут быть выставлены на продажу

Корпорация VF изучает эту возможность в связи с падение спроса на некогда популярную продукцию – об этом пишет газета The Wall Street Journal. По данным издания, в последние несколько лет покупатели в основном отдают предпочтение другому типу одежды или же джинсам более престижных марок. В прошлом году спад продаж в этой категории отметили все изготовители. Исключением являются джинсы Levi Strauss.