Группа акционеров Tesla подала в суд на Илона Маска за сообщение о выводе компании с биржи

Истцы утверждают, что понесли потери из-за недостоверной информации, которую опубликовал основатель предприятия. Ранее комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверять законность сообщения Маска. После того, как он написал твит о том, что может перевести компанию в формат частной, акции Tesla выросли почти на 11 процентов. Из-за этого могли пострадать покупатели ценных бумаг.