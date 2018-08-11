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04:03, 11 августа 2018

Анкара намерена дать ответ на решение США удвоить пошлины на сталь и алюминий для Турции

Сообщение министерства иностранных дел приводит агентство «Анадолу». Ранее лидер страны Реджеп Эрдоган призвал граждан обменять иностранную валюту на турецкие лиры. Его словам прозвучали на фоне резкого падения курса национальной валюты. Президент заверил народ, что страна не потерпит поражения в экономической войне. Отношения Анкары и Вашингтона в последнее время обострились в том числе и из-за американского пастора Эндрю Брансона, который был арестован турецкими властями по обвинению в участии в попытке госпереворота.

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