Около 80 солдат отравились в воинской части в Ленинградской области

Как рассказали РБК в пресс-службе Западного военного округа, они жаловались на рвоту, диарею и температуру. По данным правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», пострадавшие заняли три этажа медицинского пункта. Издание 47news сообщало, что тех, кому не хватило места, разместили на полу на матрасах. Воинское руководство уточнило, что нарушений в столовой не обнаружено.