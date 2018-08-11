Около 80 солдат отравились в воинской части в Ленинградской области
Как рассказали РБК в пресс-службе Западного военного округа, они жаловались на рвоту, диарею и температуру. По данным правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», пострадавшие заняли три этажа медицинского пункта. Издание 47news сообщало, что тех, кому не хватило места, разместили на полу на матрасах. Воинское руководство уточнило, что нарушений в столовой не обнаружено.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
popyas 11 августа 2018 | 04:14
"Нарушений в столовой не обнаружено" Всё украдено до нас.