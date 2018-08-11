На военном заводе в британском Солсбери прогремел взрыв

В результате один человек погиби и еще один пострадал – сообщает интернет-издание The Independent. О причинах инцидента пока ничего неизвестно. Возгорание, последовавшее за взрывом, тушили несколько пожарных расчетов. Отмечается, что предприятие находится неподалеку от британской химической лаборатории.

Город Солсбери получил известность после того как в нем были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.