В большинстве регионов России сегодня можно будет наблюдать частное затмение солнца

Об этом говориться в сообщении Московского планетария. 11 августа произойдет новолуние и спутник Земли немного перекроет солнечный диск. Лучше всего это явление будет видно в Сибири, а вот жители юга страны наблюдать затмение не смогут. В Москве стоит обратить внимание на небо днем, в половине первого. Специалисты напоминают о том, что смотреть на солнце незащищенным глазом нельзя.