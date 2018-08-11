Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии дали показания против начальства

По словам двух арестованных сотрудников, бывший руководитель исправительного учреждения Дмитрий Николаев распорядился провести «воспитательную работу» с осужденным Евгением Макаровым. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на фонд «Общественный вердикт». Конфликт начался после того, как сотрудники колонии бросили письмо родителей Макарова на пол. В ответ он оскорбил надзирателей. Видео с избиением заключенного, заснятое на регистратор одного из сотрудников, в июле опубликовала «Новая газета». Под стражей находятся 11 фигурантов дела.