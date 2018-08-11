Украинские силовики обнаружили в порту Херсона попавшее под санкции российское судно
В скором времени оно может быть арестовано. Об этом в фейсбуке написал постпред украинского президента в Крыму Борис Бабин. Он не уточнил, какой именно компании принадлежит корабль «Механик Погодин», но отметил, что дело взяли «на неуклонный контроль».
В конце марта украинские пограничники задержали крымское судно «Норд», на борту которого находились десять членов экипажа. На капитана завели уголовное дело по обвинению в нарушении правил выезда с территории полуострова.
Комментарии2
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minerr 11 августа 2018 | 03:18
И зачем в пиратское государство вообще ездить. С таким же успехом можно и к сомалийские пиратам отправлять корабли.
eniro 11 августа 2018 | 03:24
minerr: Дык, какое ни есть, а расплачиваться надоть. Вот танкерок с нефтюшкой и подогнали...