Умер депутат Госдумы Александр Коровников

О смерти 63-летнего парламентария сообщили РИА Новости со ссылкой на аппарат «Единой России». Коровников был избран в нижнюю палату парламента в сентябре позапрошлого года и входил в комитет по обороне. Он окончил Высшее политическое училище МВД и Военно-политическую академию. С 2000 года работал в Счетной палате, а с 2007 стал сенатором от Новгородской области. Коровников был доктором юридических наук и полковником запаса.