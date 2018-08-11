Международный Красный Крест приостановил сотрудничество с главным офисом Российского Красного Креста
После аудита, который провела организация, было принято решение работать напрямую с региональными отделениями – об этом пишет Znak.com. По данным источника интернет-издания, аппарат российской организации не смог отчитаться о движении средств, полученных от Международного Красного Креста. Как отмечает Znak.com, вопросы возникали и ранее. Последняя претензия касалась сбора средств для семей погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Комментарии1
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com30 11 августа 2018 | 02:24
//аппарат российской организации не смог отчитаться о движении средств, полученных от Международного Красного Креста.//
Вариантов не много, либо банально спионерили, для РФ это не экзотика, либо конвертировали в снаряды и ракеты для Лугандона регулярно возимые из "военторга" кремлевскими "гумконвоями", а обратно в РФ так же регулярно вывозящих жмуриков отпал_членцев груза 200.