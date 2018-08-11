Международный Красный Крест приостановил сотрудничество с главным офисом Российского Красного Креста

После аудита, который провела организация, было принято решение работать напрямую с региональными отделениями – об этом пишет Znak.com. По данным источника интернет-издания, аппарат российской организации не смог отчитаться о движении средств, полученных от Международного Красного Креста. Как отмечает Znak.com, вопросы возникали и ранее. Последняя претензия касалась сбора средств для семей погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».