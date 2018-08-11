Румынские силовики разогнали антиправительственную акцию в Бухаресте
Как сообщило агентство Медиафакс, для этого жандармерия использовала слезоточивый газ и водометы. По некоторым данным, в ходе столкновений пострадали более 200 человек. Манифестация в центре города собрала около 100 тысяч протестующих. Инициаторами, под лозунгом «Диаспора дома!», якобы выступили румыны, живущие и работающие за рубежом. Они требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов. Десятки тысяч человек участвуют в подобных акциях в других городах страны.
Комментарии2
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com30 11 августа 2018 | 02:28
Уровень жизни в Румынии на голову выше чем на России, не понятно кто и зачем бузит, россияне ведь не жалуются хоть живут хуже.
Видимо будет более развернутая информация.
navsegda 11 августа 2018 | 02:38
com30: Ну кто ж ещё , конечно пиндосы , у русских всегда во всём виноваты пиндосы , ну на край жидо-массоны .А то что народ объединяется и может выйти на улицы из-за бездарной политики это ну никак не может быть