Румынские силовики разогнали антиправительственную акцию в Бухаресте

Как сообщило агентство Медиафакс, для этого жандармерия использовала слезоточивый газ и водометы. По некоторым данным, в ходе столкновений пострадали более 200 человек. Манифестация в центре города собрала около 100 тысяч протестующих. Инициаторами, под лозунгом «Диаспора дома!», якобы выступили румыны, живущие и работающие за рубежом. Они требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов. Десятки тысяч человек участвуют в подобных акциях в других городах страны.