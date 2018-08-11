Иран произвел первое за год испытание баллистической ракеты
Как сообщает телеканал «Fox News», запуск зафиксировали американские спутники-шпионы. Это произошло на фоне масштабных военно-морских учений, которые Тегеран проводит в Ормузском проливе. О маневрах СМИ официально сообщают, тогда как о запуске ракеты нет – отмечает «Fox News».
Ранее Вашингтон вышел из сделки по иранскому атому и восстановил санкции против страны. Первый этап ограничительных мер начал действовать на этой неделе, второй запустят в ноябре.
Комментарии1
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tks 11 августа 2018 | 02:38
Если Иран запулил ракету, значит, он не соблюдал условия сделки, продолжая работу над ракетными технологиями. Когда точно, Обаму и евролевотину Иран просто тупо надул, а Трамп оказался прав.