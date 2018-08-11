Иран произвел первое за год испытание баллистической ракеты

Как сообщает телеканал «Fox News», запуск зафиксировали американские спутники-шпионы. Это произошло на фоне масштабных военно-морских учений, которые Тегеран проводит в Ормузском проливе. О маневрах СМИ официально сообщают, тогда как о запуске ракеты нет – отмечает «Fox News».

Ранее Вашингтон вышел из сделки по иранскому атому и восстановил санкции против страны. Первый этап ограничительных мер начал действовать на этой неделе, второй запустят в ноябре.