Венесуэла хочет через Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на президента Николаса Мадуро

По данным агентства ЭФЭ, власти направили запрос о выдаче оппозиционного венесуэльского политика Хулио Борхеса, который находится в Колумбии. На него полиции указал другой парламентарий, который также считается причастным к инциденту. Покушение произошло в прошлое воскресенье на торжественных мероприятиях в честь Национальной гвардии. Мадуро пытались атаковать с помощью беспилотников, несущих взрывчатку. Семь человек были ранены. Президент возложил ответственность на США, Колумбию, и правую оппозицию в стране.