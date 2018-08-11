Сбербанк получил 10% Михайловского горно-обогатительного комбината

Как сообщает «Интерфакс», средства от сделки направлены на погашение долга компании перед банком. Стоимость сделки не раскрывается. Представитель холдинга «Металлоинвест», принадлежащего Алишеру Усманову отметил, что акции были проданы по рыночной цене. После сделки доля компании российского миллиардера в ГОКе снизилась до почти 90 процентов.