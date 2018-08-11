Американское посольство в России призывает освободить Олега Сенцова

В аккаунте диппредставительства в твиттере выразили обеспокоенность ухудшением состояния здоровья украинского режиссера в тюрьме. Сенцова и его соотечественников-заключенных призвали выпустить из «гуманитарных соображений».

Кинематографист был осужден на 20 лет строгого режима по обвинению в терроризме. С середины мая он держит голодовку, требуя отпустить более 60 украинцев, которые, по его мнению, сидят в российских тюрьмах по политическим мотивам.