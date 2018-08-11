Греция отзывает своего посла из Москвы

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве, Афины направят в Россию другого дипломата. Когда именно это произойдет – неизвестно. Это произошло на фоне кризиса в дипломатических отношениях двух стран. В июле Греция приняла решение о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух. Афины обвинили их во вмешательстве в дела государства. Позже Кремль принял зеркальные меры. Как сообщал ТАСС, греческие дипломаты покинут страну в эти выходные.