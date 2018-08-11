NASA планирует сегодня запустить первый космический аппарат, способный максимально приблизиться к поверхности Солнца
Аппарат Parker отправится с мыса Канаверал на тяжёлой ракете-носителе Дельта-4. Задача космического зонда приблизиться к Солнцу на рекордно маленькое расстояние в 6 миллионов километров. И достигнуть его внешней атмосферы, так называемой солнечной короны, отмечает РИА «Новости». Аппарату благодаря термостойкому экрану из углеродных пластин предстоит выдержать температуру до почти полутора тысячи градусов. Так в NASA рассчитывают понять механизм возникновения солнечного ветра. Это поток ионизированных частиц, которые выбрасываются из короны Солнца в космическое пространство со скоростью от трёхсот до более тысячи километров в секунду. Частицы могут смешиваться с магнитным полем Земли и вызывать геомагнитные бури, которые становятся причиной сбоев в работе радиооборудования. Паркер также может обнаружить солнечные явления, о которых до этого учёные не догадывались.
Помимо миссии на Солнце, NASA готовит также экспедицию на Венеру.
Комментарии8
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tite2 11 августа 2018 | 00:14
Новость гораздо интереснее, чем сводки из Сирии, или ДНР
mikhail_spb_ 11 августа 2018 | 00:22
Опоздали американцы!
Говорят, что ещё брежнев отправил советских космонавтов на Солнце, правда ночью, чтобы не сгорели.
navsegda 11 августа 2018 | 00:23
На сегодняшний день в 2018 году запущено 64 ракеты , из них 22 США , 22 Китай , и только 9 РФ , но если за дело взялся дуболом Рогозин , то в следующем году российских запусков может быть ещё меньше
olenenok_zed 11 августа 2018 | 00:31
Паркер также может обнаружить солнечные явления, о которых до этого учёные не догадывались. (с)
способен обнаружить то, до чего еще не догадались ))))))))
koshkaedu 11 августа 2018 | 00:39
У Рогозина и на это имеется импортозамещение.
pmasel 11 августа 2018 | 00:43
koshkaedu: Двух ступенчатый "Батут МУ". )())
salut__521 11 августа 2018 | 00:53
У их запустют только первый околосолнечный аппарат, а у нас после Гадюкино уже вот-вот на торжественном открытии второй осветительный фонарь в Мухосранске. Так что станет 2:1 в нашу пользу...
danko1 11 августа 2018 | 01:00
salut__521: У нас водоколонку на улице мэр открывает. Достижение путинизма.