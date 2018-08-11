Стрельбу в спальном районе канадского Фредериктона устроил 48 летний местный житель
Об этом сообщила шеф полиции города Лиэн Фитч. По ее словам, в настоящее время в интересах следствия личность подозреваемого не раскрывается. В перестрелке он получил серьезные ранения и сейчас находится в городской больнице. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе два офицера полиции. Других подробностей в интересах расследования она не предоставила.
Комментарии1
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dimitrios_pagourtzis 11 августа 2018 | 00:48
Спящая ячейка внешней разведки РФ не иначе.