Антиправительственная акция протеста в Бухаресте закончилась столкновениями с полицией

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, несколько человек были задержаны, а один из жандармов получил травму и был доставлен в больницу.

Ядром протеста в Румынии стали граждане страны, которые живут и работают за рубежом. Перед зданием правительства накануне собрались румыны из Франции, Италии, Швеции, Германии, Норвегии и США, сообщает местное агентство Agerpres. Главные требования — отставка левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии и «Альянса либералов и демократов», а также проведение досрочных выборов. Этим протестующие не ограничиваются – они также недовольны коррупцией, налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, уровнем развития бизнеса и сельского хозяйства. Участники акции выступают за развитие отношений с ЕС и НАТО, а также просят ввести в стране электронное голосование.

Последний раз масштабные протесты проходили в Бухаресте в феврале. Тогда на центральной площади города собрались больше 200 тысяч человек.