Посол Греции в России Андреас Фриганас возвращается на родину
Как сообщил РИА «Новости» источник в правительстве Греции, МИД отзывает его из Москвы. Решение принял лично глава внешнеполитического ведомства Греции Никос Котзиас. В Москву, по сведениям источника, направят другого посла, но когда это случится, пока не уточняется. Отзыв посла происходит на фоне кризиса в дипломатических отношениях двух стран после взаимной высылки греческих и российских дипломатов.
Комментарии1
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solonko 11 августа 2018 | 00:27
Вот какое свинство надо было произвести в Греции, чтобы даже греки вас, россиян, послали нахер? Правильно, абсолютно грандиозное в своей наглости и хамстве. Впрочем, в чём-чём, а в свинстве вы, россияне, непревзойденные мастера. Но только в свинстве.