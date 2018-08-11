Посол Греции в России Андреас Фриганас возвращается на  родину

Как сообщил РИА «Новости» источник в правительстве Греции, МИД отзывает его из Москвы. Решение принял лично глава внешнеполитического ведомства Греции Никос Котзиас. В Москву, по сведениям источника, направят другого посла, но когда это случится, пока не уточняется. Отзыв посла происходит на фоне кризиса в дипломатических отношениях двух стран после взаимной высылки греческих и российских дипломатов.