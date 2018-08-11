В России сегодня начинается предвыборная агитация в преддверии единого дня голосования
Кампания перед выборами разных уровней проходит во всех регионах, кроме Республики Марий Эл.
Сразу 22 субъекта России в этом году проводят выборы губернаторов. Среди них и Москва, где жители столицы будут выбирать себе мэра. Также в 16 регионах состоятся выборы депутатов заксобраний, а в семи пройдут дополнительное голосование в Госдуму по одномандатным округам. Традиционно будут проводиться дебаты между кандидатами, а по телевидению и на радио будут транслироваться предвыборные ролики. В частности, в столице агитация будет вестись на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие», а также «Радио Москвы» и «Москва FM». При этом эфирное время для роликов кандидатам в мэры будет выделяться только с 27 августа. Дебаты же начнутся в ближайший вторник, впрочем, они будут не такими регулярными, как, например, на парламентских или президентских выборах. В эфир на городских СМИ выйдут лишь 8 таких программ. В дебатах, кстати, не будет участвовать нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. В его штабе объяснили такое решение напряженным рабочим графиком.
В этом году единый день голосования пройдет 9 сентября.
Комментарии5
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cite 11 августа 2018 | 00:09
Единый день переназначения, так будет честнее.
alladinov 11 августа 2018 | 00:11
« В России сегодня начинается предвыборная агитация в преддверии единого дня голосования»
Ой! А публикуемые Веником в течение многих дней многочисленные похвальбы оленевода и неприкрытое его вылизывание достаточно гнусными лизоблюдами типа старушки Канделаки - это была не реклама? А может быть оленевода надо снимать с выборов за наглые нарушения закона?
mikhail_spb_ 11 августа 2018 | 00:19
На предстоящих выборах россияне наконец-то выберут достойных слуг народа, которые исправят все ошибки предыдущих плохих слуг народа!
drgonish 11 августа 2018 | 00:21
Говорят, по предварительным данным, за кандидатов от ЕР проголосуют около 30%.
Вот вам и референдум. Поглядим, как окажется на реальных выборах.
putn_pnh 11 августа 2018 | 01:01
И ведь проголосуют за Собянина. Он поддержал повышение пенсионного возраста, не?