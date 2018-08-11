« В России сегодня начинается предвыборная агитация в преддверии единого дня голосования»

Кампания перед выборами разных уровней проходит во всех регионах, кроме Республики Марий Эл.

Сразу 22 субъекта России в этом году проводят выборы губернаторов. Среди них и Москва, где жители столицы будут выбирать себе мэра. Также в 16 регионах состоятся выборы депутатов заксобраний, а в семи пройдут дополнительное голосование в Госдуму по одномандатным округам. Традиционно будут проводиться дебаты между кандидатами, а по телевидению и на радио будут транслироваться предвыборные ролики. В частности, в столице агитация будет вестись на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие», а также «Радио Москвы» и «Москва FM». При этом эфирное время для роликов кандидатам в мэры будет выделяться только с 27 августа. Дебаты же начнутся в ближайший вторник, впрочем, они будут не такими регулярными, как, например, на парламентских или президентских выборах. В эфир на городских СМИ выйдут лишь 8 таких программ. В дебатах, кстати, не будет участвовать нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. В его штабе объяснили такое решение напряженным рабочим графиком.

В этом году единый день голосования пройдет 9 сентября.