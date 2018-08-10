26-ой фестиваль российского кино «Окно в Европу» открылся сегодня в Выборге
Кинофестиваль этого года посвящен памяти режиссера и поэта Геннадия Шпаликова. Церемония закрытия пройдет 16 августа в Выборгском замке.
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Кинофестиваль этого года посвящен памяти режиссера и поэта Геннадия Шпаликова. Церемония закрытия пройдет 16 августа в Выборгском замке.
Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…
Комментарии1
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satttana_perrrkele 10 августа 2018 | 23:25
закрылся или форточку заложили кирпичем, закрепив ботексом?