Полиция провела обыски в офисе Московской еврейской религиозной общины
Как сообщил «Эху Москвы» адвокат Игорь Зубер, изъята запрещенная антисемитская литература. По словам адвоката обыски прошли в рамках проверки в отношении лидера еврейского движения «Шахар», российского представителя правящей в Израиле партии «Ликуд» Александра Каргина. На него, якобы, поступило некое заявление, по которому и проводится проверка. Зубер считает, что запрещенная литература была подброшена. Он пояснил, что пока ни административного, ни уголовного дела не заводилось, а суть дела защите пока понятна.
Комментарии4
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eternity88 10 августа 2018 | 23:07
Во времена настали - евреям таки самим уже приходится для православнутых и прочих прохановцев с ряжеными казачками методички сочинять...
novyrusich 10 августа 2018 | 23:13
eternity88: Гнусная и грязная провокация.
Главе еврейской общины подкинули антисемитскую литературу, внесенную в список экстремистской, и обвинили в экстремизме.
На своей странице в сети Facebook Александр Каргин сообщил, ему позвонили из Хоральной синагоги и попросили туда приехать. "Вроде как поступила оперативная информация, что я, мол, занимаюсь экстремистской деятельностью. В общем, как только зашли в помещение, то там на видном месте красовалась стопочка книг", - написал Каргин, отметив, почти вся литература была "националистической (в очень плохом смысле), а зачастую и просто антисемитской".
Александр Каргин не сомневается, что все эти книги были ему подброшены.
alex55 10 августа 2018 | 23:19
Ну просто блеск : из "офиса Московской еврейской религиозной общины" "изъята запрещенная АНТИСЕМИТСКАЯ литература"... Кафка отдыхает....
drgonish 10 августа 2018 | 23:35
alex55:
Ну, а почему, собственно, нет? Они какбэ вправе изучать тех, чьими целями они являются и какими инструменты против них используются. Опять же, зачем хранить этот хлам, если есть интернет?
А если закрыть "свободные" СМИ, то откуда я буду знать, о чем они шепчутся на своих кухоньках? Свобода слова - это так прекрасно. И ФСБ так проще. :)