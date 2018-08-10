Полиция провела обыски в офисе Московской еврейской религиозной общины

Как сообщил «Эху Москвы» адвокат Игорь Зубер, изъята запрещенная антисемитская литература. По словам адвоката обыски прошли в рамках проверки в отношении лидера еврейского движения «Шахар», российского представителя правящей в Израиле партии «Ликуд» Александра Каргина. На него, якобы, поступило некое заявление, по которому и проводится проверка. Зубер считает, что запрещенная литература была подброшена. Он пояснил, что пока ни административного, ни уголовного дела не заводилось, а суть дела защите пока понятна.