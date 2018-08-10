В посольстве США в Москве обеспокоены состоянием украинского режиссера Олега Сенцова
В Твиттере американской дипмиссии содержится призыв к российской стороне вернуть Сенцову свободу и освободить режиссера и других украинских заключенных из гуманитарных соображений.
Комментарии6
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practolog 10 августа 2018 | 23:07
Беспокоятся, так пусть пошлют передачку. Американским то он точно не погребует и начнет за обе щеки!
dimitrios_pagourtzis 10 августа 2018 | 23:07
так обеспокоены что ни спать, ни кушать не могут из солидарности.
mppv 10 августа 2018 | 23:11
" обеспокоены состоянием украинского режиссера"
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Дак а что украинского Сенцов срежиссировал?
Украинский теракт?
fresh_breeze 10 августа 2018 | 23:13
Многие не могут взять в толк: почему Савченко сегодня оказалась забытой теми, кто ещё недавно чуть ли кушать не мог из-за тревоги в сердце, вызванной её голодовкой в ростовском СИЗО.
Теперь вот Сенцов.
А всё очень просто, платная правозащита и те, кто ей платит, пекутся лишь о тех, кто или убивал русских (россиян), или пытался сделать что-то подобное. И делается это с прицелом на будущее, чтобы другие, кто решит заняться тем же, понимали: убивайте русских, "устраивайте им ад" (это цитата), а если русские возьмут вас за цугундер — "весь цивилизованный мир, всё прогрессивное человечество" будет требовать вашего освобождения.
Поэтому террориста Сенцова нельзя отпускать ещё и по этой причине, чтобы в будущем такие, как он знали: хрен вас отмажут, оттрубите от звонка до звонка.
drgonish 10 августа 2018 | 23:16
{американской дипмиссии содержится призыв к российской стороне вернуть Сенцову свободу и освободить режиссера и других украинских заключенных из гуманитарных соображений]
Сразу вслед за освобождением заключенных Гуантанамо, и других секретных тюрем США, под контролем миссии совета по правам человека при ООН.
antimalin 10 августа 2018 | 23:24
Что-то я не припомню, чтобы США выпустили из своих тюрем хотя бы одного человека из "гуманитарных соображений".