Министр инфраструктуры Украины: Между Украиной и Россией нужно создать «санитарную границу»
Между Украиной и Россией нужно создать «санитарную границу». Как передает РИА, с таким предложением выступил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, в первую очередь нужно блокировать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Министр предлагает рассмотреть эту инициативу в правительстве в ближайшее время. Омелян при этом признался, что не понимает, что «украинцы могут делать в отсталой, феодальной стране». Ранее в компании «Украинские железные дороги» сообщили, что готовы остановить железнодорожное сообщение с Россией.
Комментарии10
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dimitrios_pagourtzis 10 августа 2018 | 23:04
да давайте быстрее хохлы отгородитесь уже и прервите все связи - транспортные и конечно же экономические.
serhio_25__ 10 августа 2018 | 23:09
""Министр инфраструктуры Украины: Между Украиной и Россией нужно создать «санитарную границу»"" - вот этот урод вывез свою жену в США, чтобы она там родила и его дети были гражданами США. Ему вообще посрать на украинских заработчан и как они будут домой добираться.
А так, укры же строили стену и рыли ров, где это все? на что деньги ушли?
xoxloparasha 10 августа 2018 | 23:13
«санитарную границу»....
Давно пора всех хохлов при вьезде в Россию поливать дустом и посыпать хлоркой ,и в таком виде держать месяц в клетке на нейтральной территории !)
nitsahon 10 августа 2018 | 23:13
т.е этот деятель призывает украинцев поскорее отчаливать из своей отсталой феодальной страны? так что ли получается?
testmeter 10 августа 2018 | 23:18
Санитарная граница - это средство для борьбы с антисанитарией русского духа
serhio_25__ 10 августа 2018 | 23:37
testmeter: Укроп, начни санитарить и контролить с себя - удались с российских сайтов, живи интересами своей страны. Тебе русского духа не хватает в це еуропе?
dimitrios_pagourtzis 10 августа 2018 | 23:42
testmeter:
хохлятина, давно в киеве горячая вода была? а то душок аж до эха Москвы стоит.
bereshliberalivjamu 10 августа 2018 | 23:23
Правильно, рагулизм надо в карантин отправлять.
liberastanakol 10 августа 2018 | 23:29
Яйценюх стену не успел достроить. Теперь вот другие херои Украины попилят кредиты МВФ и тоже... кто-куда.
abuvgrobu 10 августа 2018 | 23:40
Они так старались, безвиз организовывали... а неблагодарные украинцы все прут и прут не в ту сторону... не иначе инфекция какая...