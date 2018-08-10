Министр инфраструктуры Украины: Между Украиной и Россией нужно создать «санитарную границу»

Между Украиной и Россией нужно создать «санитарную границу». Как передает РИА, с таким предложением выступил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, в первую очередь нужно блокировать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Министр предлагает рассмотреть эту инициативу в правительстве в ближайшее время. Омелян при этом признался, что не понимает, что «украинцы могут делать в отсталой, феодальной стране». Ранее в компании «Украинские железные дороги» сообщили, что готовы остановить железнодорожное сообщение с Россией.