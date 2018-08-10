МИД Греции решил отозвать посла Андреаса Фриганаса из Москвы для замены

Об этом рассказали источники РИА Новости и ТАСС. Фриганас занимает должность посла с марта 2016 года, а обычно посол назначается не менее чем на три года. По данным РИА, решение о ротации принял министр иностранных дел Греции Никос Котзиас. В Москву Фриганас не вернется, его заменят другим послом, но когда это произойдет, неизвестно, сказал собеседник агентства. Отзыв посла происходит в период кризиса в дипломатических отношениях двух стран после взаимной высылки греческих и российских дипломатов.