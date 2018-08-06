Европейский университет в Петербурге получил от Рособрнадзора новую лицензию на образовательную деятельность
Это не означает каких-либо перемен в этой сфере, лишение права на работу может сейчас коснуться любого ВУЗа, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.
Глеб Павловский добавил, что Европейский университет лишали лицензии несколько лет, и делали это вероятно в союзе с различными девелоперами, которые хотели забрать себе его здание.
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