Европейский университет в Петербурге получил от Рособрнадзора новую лицензию на образовательную деятельность

Это не означает каких-либо перемен в этой сфере, лишение права на работу может сейчас коснуться любого ВУЗа, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.

Глеб Павловский добавил, что Европейский университет лишали лицензии несколько лет, и делали это вероятно в союзе с различными девелоперами, которые хотели забрать себе его здание.