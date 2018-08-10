Международный Комитет Красного Креста приостановил работу с головным офисом Российского Красного Креста
Теперь он будет взаимодействовать напрямую с региональными отделениями, финансирование аппарата РКК прекращено. Как рассказал Znak.com источник в правлении РКК, это произошло после аудита, проведенного в организации. По сведениям источника, аппарат РКК не смог предоставить отчет по движению средств на специальном банковском счете, откуда поступали деньги от Международного комитета Красного Креста.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nestor199 10 августа 2018 | 22:38
Фамилию руководителя РКК кто-нибудь назовет?
sagen 10 августа 2018 | 22:49
nestor199: Я знаю Троцкий Лев Давыдович. Он её и создал Рабоче Крестьянскую Красную...
gordy 10 августа 2018 | 22:51
"....аппарат РКК не смог предоставить отчет по движению средств на специальном банковском счете, откуда поступали деньги от Международного комитета Красного Креста."
Хорошо погуляли?
danko1 10 августа 2018 | 22:54
gordy: При правлении мафиози Путина даже в Красном кресте российском ворьё.
Низвел Путин Россию в страну, презираемую всюду.
nestor199 10 августа 2018 | 23:06
danko1: Чё там Красный Крест? В Седьмой Студии банду расхитителей накрыли.
novyrusich 10 августа 2018 | 22:51
nestor199: Ну проворовались маленько, а кто в России не ворует, скажи?
Какие наивные в МКК, они джумают, что в региональных отделениях не воруют.
Воруют, конечно, и еще хлеще.
aleksandr39 10 августа 2018 | 22:48
Российский красный крест это тысячи колонн с оружием для боевиков из ОПГ "днр -лугандон " .
jetsam 10 августа 2018 | 22:54
танцуют все(с)
и воруют в рф - все.
hihi2raza 10 августа 2018 | 22:58
И тут деньги украли. Не страна а погань , ворьё на ворье
sekilda1 10 августа 2018 | 23:10
Это же форменное безобразие со стороны МКК! Заподозрить в чем-то
врачей,этих ангелов в белых халатах,90% которых вовсе не мздоимцы,
а герои,оказывающие платные услуги,что никак не перечит Ветхому
завету.Это вопиющий антисемитизм!!))
srk2658lu 10 августа 2018 | 23:23
И в Красном Кресте Расеи ворують?
Надо же, невидаль какая....
alex55 10 августа 2018 | 23:40
Ну чего взять с "иностранного агента", не понимают они широты русской души....