Международный Комитет Красного Креста приостановил работу с головным офисом Российского Красного Креста

Теперь он будет взаимодействовать напрямую с региональными отделениями, финансирование аппарата РКК прекращено. Как рассказал Znak.com источник в правлении РКК, это произошло после аудита, проведенного в организации. По сведениям источника, аппарат РКК не смог предоставить отчет по движению средств на специальном банковском счете, откуда поступали деньги от Международного комитета Красного Креста.