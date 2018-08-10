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22:31, 10 августа 2018

Международный Комитет Красного Креста приостановил работу с головным офисом Российского Красного Креста

Теперь он  будет взаимодействовать напрямую с региональными отделениями, финансирование аппарата РКК прекращено. Как рассказал Znak.com источник в правлении РКК, это произошло после аудита, проведенного в организации. По сведениям источника, аппарат РКК не смог предоставить отчет по движению средств на специальном банковском счете, откуда поступали деньги от Международного комитета Красного Креста.

Комментарии

12

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nestor199 10 августа 2018 | 22:38

Фамилию руководителя РКК кто-нибудь назовет?

sagen 10 августа 2018 | 22:49

nestor199: Я знаю Троцкий Лев Давыдович. Он её и создал Рабоче Крестьянскую Красную...

gordy 10 августа 2018 | 22:51

"....аппарат РКК не смог предоставить отчет по движению средств на специальном банковском счете, откуда поступали деньги от Международного комитета Красного Креста."


Хорошо погуляли?

danko1 10 августа 2018 | 22:54

gordy: При правлении мафиози Путина даже в Красном кресте российском ворьё.
Низвел Путин Россию в страну, презираемую всюду.

nestor199 10 августа 2018 | 23:06

danko1: Чё там Красный Крест? В Седьмой Студии банду расхитителей накрыли.

novyrusich 10 августа 2018 | 22:51

nestor199: Ну проворовались маленько, а кто в России не ворует, скажи?
Какие наивные в МКК, они джумают, что в региональных отделениях не воруют.
Воруют, конечно, и еще хлеще.

aleksandr39 10 августа 2018 | 22:48

Российский красный крест это тысячи колонн с оружием для боевиков из ОПГ "днр -лугандон " .

jetsam 10 августа 2018 | 22:54

танцуют все(с)
и воруют в рф - все.

hihi2raza 10 августа 2018 | 22:58

И тут деньги украли. Не страна а погань , ворьё на ворье

sekilda1 10 августа 2018 | 23:10

Это же форменное безобразие со стороны МКК! Заподозрить в чем-то
врачей,этих ангелов в белых халатах,90% которых вовсе не мздоимцы,
а герои,оказывающие платные услуги,что никак не перечит Ветхому
завету.Это вопиющий антисемитизм!!))

(комментарий скрыт)

srk2658lu 10 августа 2018 | 23:23

И в Красном Кресте Расеи ворують?
Надо же, невидаль какая....

alex55 10 августа 2018 | 23:40

Ну чего взять с "иностранного агента", не понимают они широты русской души....

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