Украина подала жалобу в ЕСПЧ на Россию
Москву обвиняют в «нарушении прав» украинских заключенных в России. Как сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лищина, теперь вопрос политзаключенных будет рассматриваться в правовой плоскости Европейского суда. Он уточнил, что в списке указан 71 человек, которых Украина считает политзаключенными На данный момент в ЕСПЧ уже подано пять исков против России. Два из них касаются Крыма и нарушений прав человека на полуострове, еще два — нарушений в Донбассе. Пятый был подан, по словам Лищины, в связи с вывозом в Россию детей из Донбасса.
Комментарии6
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fresh_breeze 10 августа 2018 | 22:44
Вот ещё один удобный повод распрощаться с ЕСПЧ, в случае с Россией подменяющим защиту прав человека лоббированием политических интересов определённых государств и организаций.
kottigr1 10 августа 2018 | 22:59
fresh_breeze: Разве ЕСПЧ виновато, что российские "правоохранители" превращены в гестапо, истезающих заключенных.. ?
boseal 10 августа 2018 | 22:45
Весьма интересное заявления в виду того, что недавно освобожденный "политзаключенный" Костенко имел паспорт гражданина РФ. Они там все такие?
Судя по всему получить индульгенцию за прошлые грехи для нынешнего украинца не сложно - отсиди в РФ и тебя встретят консулы, аки борца с "темнейшим". А потом еще и президент за тебя волноваться будет, ерзая по дорогой коже личного мерседеса.
minerr 10 августа 2018 | 22:46
А что хотят, денег поди просят?
ematveev 10 августа 2018 | 22:49
Что, прям доказательства невиновности на всех 71 заключенного предоставят?
В целом же интересно будет почитать решения ЕСПЧ. Бедный суд уже не знает, как отвертеться от Украины: в прошлом году ЕСПЧ принял решение НЕ ПРИНИМАТЬ иски от граждан Украины, так они решили от имени правительства подавать. Нашли лазейку.
practolog 10 августа 2018 | 23:01
Для ЕСПЧ жалобы, как для меня задницы - у каждого свое кормило!