Украина подала жалобу в  ЕСПЧ на Россию

Москву обвиняют в «нарушении прав» украинских заключенных в России. Как сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лищина, теперь вопрос политзаключенных будет рассматриваться в правовой плоскости Европейского суда. Он уточнил, что в списке указан 71 человек, которых Украина считает политзаключенными На данный момент в ЕСПЧ уже подано пять исков против России. Два из них касаются Крыма и нарушений прав человека на полуострове, еще два — нарушений в Донбассе. Пятый был подан, по словам Лищины, в связи с вывозом в Россию детей из Донбасса.