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22:30, 10 августа 2018

Нынешний посол Греции в Москве Андреас Фриганас отзывается в Афины

Как сообщил ТАСС греческий дипломатический источник, посол будет заменен новым. Причины источник не уточнил. Отзыв посла происходит в период кризиса в дипломатических отношениях двух стран после взаимной высылки греческих и российских дипломатов.

Комментарии

17

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malanoff 10 августа 2018 | 22:56

Может и меня когда-нибудь, кто-нибудь в Афины отзовет.

serhio_25__ 10 августа 2018 | 22:57

malanoff: А сам не можешь? Что у хомяков за привычка к халяве?

malanoff 10 августа 2018 | 23:01

serhio_25__: Привычка к халяве у портянок , а я гражданин России будущего.

serhio_25__ 10 августа 2018 | 23:03

malanoff: ""а я гражданин России будущего. "" - ты гражданин прошлого, ты совок. От таких, как ты, только и слышно, что кто-то должен для вас что-то сделать, а сами только в интернете можете ныть.

alex55 10 августа 2018 | 22:59

Замечательный итог 20-ти летнего правления ВВП. Порушены многовековые связи со странами и народами, столетиями являвшимися друзьями России - Украиной, Грузией, Черногорией, теперь вот и Грецией. Кругом "враги".... За 20 лет имперских понтов полковника КГБ Россия превратилась в изгоя, о которого скоро отвернется всё мировое сообщество...

serhio_25__ 10 августа 2018 | 23:05

alex55: ""теперь вот и Грецией"" - в смысле, вот и с Грецией? Хомячок не в курсе, что Греция член НАТО? Хомячок не в курсе, что Греция последовательно присоединяется ко всем антирусским санкциям США?
И про многовековые связи с Украиной, Грузией и Черногорией можно поподробней?

serhio_25__ 10 августа 2018 | 23:01

Какие же дебилы в правительстве Греции. Ну даст США им денег на виллы, а что дальше-то?
А вот России есть чем ответить Греции. Это сближение с Турцией. Это Северный Кипр, который Россия может признать. Это российские туристы, которые будут отдыхать только на Севере Кипра. Это вооружение Турции. Это отказ от обслуживания С 300 в Греции. И т.д. и т.п.

alex55 10 августа 2018 | 23:06

serhio_25__:
российские туристы будут отдыхать на Севере Крыма, если вы еще не поняли. Ну а любители экстрима - на южном побережье Карского моря....

malanoff 10 августа 2018 | 23:09

serhio_25__: Сегодня слышал про санкции США к Турции. Пошлины повысили в 2 раза. Попроси ефрейтора методичку быстрее корректировать.

serhio_25__ 10 августа 2018 | 23:13

malanoff: ""Сегодня слышал про санкции США к Турции"" - Турция страна НАТо, все это доведет Турцию и НАТО потеряет свой Южный форпост у границы с Россией, а это фактическая потеря всего Черного моря.
И кстати - "Замечательное правление агента Кремля, Трампа - Порушены многовековые связи со странами и народами, столетиями являвшимися друзьями США - ЕС и Китаем, вот теперь Турция.

raffal 10 августа 2018 | 23:27

serhio_25__: Замечательное правление агента Кремля Трампа...
_________________
Санкции против России при "агенте" Трампе становятся не просто серией ударов, хоть и чувствительных, но не слишком болезненных, а просто угрожающими крахом экономики и финансов России. В отличии от "голубя" Обамы, который не был "агентом".
Ну, а для Европы, Китая и Турции отнлшения с США на много порядком более ценные, чем с экономическим пигмеем, которым, увы, является Россия.
А что касается и Китая, и Турции, то России с ними нужно не расслабляться и не умиляться, а не терять бдительность и осторожность. С такими "друзьями" и врагов не нужно.

serhio_25__ 10 августа 2018 | 23:34

raffal: ""Санкции против России при "агенте" Трампе становятся не просто серией ударов, хоть и чувствительных, но не слишком болезненных, а просто угрожающими крахом экономики и финансов России"" - в смысле??? А разве экономика России не разорвана в клочья, разве Россия не в полной изоляции? Или Обама врал?
Если бы не Трамп, то между нашими странами уже была бы горячая война. А так, агент Трамп смог рассориться со всеми союзниками США, за что получит от Путина Героя России. Хотя забавно, как пиндоснявые запутались - так Трамп агент Путина или нет?

""Ну, а для Европы, Китая и Турции отнлшения с США на много порядком более ценные, чем с экономическим пигмеем, которым, увы, является Россия. "" - особенно они стали ценными после наложенных на них американцами санкциями))))

""А что касается и Китая, и Турции, то России с ними нужно не расслабляться и не умиляться, а не терять бдительность и осторожность. С такими "друзьями" и врагов не нужно. "" - как бы США не пытались нас стравить, но вот фиг вам. Ваши байки о китайских угрозах с нами не пройдут.

raffal 10 августа 2018 | 23:11

serhio_25__:
Это не дебилы в Афинах, а полных КРАХ всей внешней политики путинской России.
И ничего не может Россия предпринять против Греции. Даже фантомом сближения с Турцией, которая себя не считает младшим партнёром России. Как и Иран, для которого России, как и США - сатана, только помельче.
А признание т.н. "турецкой республики северного кипра", этого квазигосударства, признанного только Турцией, приведёт к полному разрыву отношений с Республикой Кипр, её вступлению в НАТО, новым санкциям и дальнейшему одичанию России.

serhio_25__ 10 августа 2018 | 23:27

raffal: ""КРАХ всей внешней политики путинской России. "" - рафаль, а в чем крах?

""Даже фантомом сближения с Турцией, которая себя не считает младшим партнёром России."" - почему фантом и почему Турция должна быть младшим партером? Что это за американские замашки с младшим партнером? Турцию кинул и ЕС и США, Турция с удовольствием будет с Россией партнерствовать на равных. У нас очень много обших интересов и мало разногласий.

""Как и Иран, для которого России, как и США - сатана, только помельче. "" - ага, а в Германии Гитлер, которой хочет захватить Россию. Эти слова вырваны из контекста и сказаны много десятилетий назад, только полный дурак будет их припоминать спустя столько времени.

""А признание т.н. "турецкой республики северного кипра", этого квазигосударства, признанного только Турцией, приведёт к полному разрыву отношений с Республикой Кипр, её вступлению в НАТО"" - и выходу Турции из НАТО. Размен Турции на половину Кипра - я согласен.
ЗЫ: Р.Кипр, это и есть квазигосударство, которое по сути является протекторатом Греции, т.е. уже в НАТО.

raffal 10 августа 2018 | 23:35

serhio_25__:
Как была Россия для реальных заправил Ирана аятолл, сатаной, так и осталась.
Республика Кипр не может быть протекторатом Греции уже потому, что её экономика и финансы значительно более крепкие, чем в Греции. Не Греция, а Республика Кипр - один из мировых финансовых центров. По всем параметрам экономического и социального развития Кипр намного более развитая страна, чем Греция.
Интересы Турции не в России, стране технологически отсталой, а в ЕС и США. Турции нужны инвестиции и технологии, а причём тут Россия? Это сиюминутный флирт. В стратегическом плане Россия вообще никому не интересна, даже Сирии.

serhio_25__ 10 августа 2018 | 23:44

raffal: ""Как была Россия для реальных заправил Ирана аятолл, сатаной, так и осталась"" - кто тебе такое сказал? Ни одного представителя Ирана не было в Чечне и С.Кавказе. Россия очень хорошо сотрудничает с Ираном в Сирии и Йемене. Вот для чего ты эту глупость сморозил?

""Республика Кипр не может быть протекторатом Греции уже потому, что её экономика и финансы значительно более крепкие, чем в Греции."" - и? Экономика Москвы значительно крепче экономики всей России, Москва уже не Россия? Что за глупость ты опять сморозил? Знаешь же, что Р.Кипр, это фактически часть Греции, как Ю.Осетия часть России.

""Интересы Турции не в России, стране технологически отсталой, а в ЕС и США. Турции нужны инвестиции и технологии, а причём тут Россия? "" - при том, что в ЕС не берут, а США санкции накладывает. Кстати, о какой технической отсталости Турции, ты говоришь, если Турция производит на своей территории практически все - от телевизоров и холодильников, до автомобилей и танков.

""В стратегическом плане Россия вообще никому не интересна, даже Сирии. "" - халва, халва...

raffal 10 августа 2018 | 23:40

serhio_25__: а в чем крах?
_______________
Вы меня шокируете этим наивным вопросом, который подобен утверждению, что чёрное это белое:)) Разругаться вдрызг со всеми соседями, со всеми ведущими странами мира, так зависеть от санкций, что национальная валюта сыпется от щелчка из Вашингтона, фактический развал СНГ, войны с непокорными осколками испутившего дух "ссср", не убывающая очередь не к нам в союз, а в НАТО, это не крах? А что тогда?

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