Владимир Путин 12-го августа встретится с президентами Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении

Центральным событием станет подписание конвенции о статусе Каспийского моря. Правовой статус Каспия страны пытаются определить с момента распада Советского Союза.

Конвенция о статусе Каспия уже готова. Её подписание станет главным событием встречи глав прикаспийских государств в эти выходные.

Россию больше всего интересует вопрос о транспортировки газа между соседними странами, — сказал «Эху Москвы» политолог Аркадий Дубнов.