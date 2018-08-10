Владимир Путин 12-го августа встретится с президентами Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении
Центральным событием станет подписание конвенции о статусе Каспийского моря. Правовой статус Каспия страны пытаются определить с момента распада Советского Союза.
Конвенция о статусе Каспия уже готова. Её подписание станет главным событием встречи глав прикаспийских государств в эти выходные.
Россию больше всего интересует вопрос о транспортировки газа между соседними странами, — сказал «Эху Москвы» политолог Аркадий Дубнов.
Комментарии2
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taglit 10 августа 2018 | 22:12
кружок диктаторов + аятолла = азиатость в квадрате!
такова нынче математика в россии!
mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 22:14
Новый мировой формат - супербольшая пятёрка!