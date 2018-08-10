Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего церковь в Кондопоге

По предварительным данным, памятник архитектуры сгорел из-за туристов.

Уголовное дело было возбуждено по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов России. Максимальное наказание по этой статье – три года лишения свободы. Как сообщает ТАСС, в МЧС считают поджог возможной причиной пожара. Сейчас следователи работают с туристами, которые посещали церковь за несколько минут до ее возгорания.

Деревянная Успенская церковь XVIII века, входящая в список культурного наследия федерального уровня, сгорела в карельской Кондопоге сегодня утром. В Карельской епархии сообщали, что здание не было собственностью РПЦ. В Росимуществе, между тем, заявили, что церковь не была застрахована. Ущерб от пожара предстоит оценить специалистам Северо-Западной дирекции Минкультуры. Сейчас власти региона решают вопрос о восстановлении церкви.

Успенская церковь была построена в 1774 году на берегу Онежского озера. Внутри нее был иконостас с иконами XVIII-XIX веков.