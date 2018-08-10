Полицейские сегодня приходили в Московскую еврейскую религиозную общину
В результате правоохранители нашли экстремистские материалы, — сказал «Эху Москвы» адвокат лидера общественного сионистского движения «Шахар» Александра Каргина Игорь Зубер.
Игорь Зубер добавил, что в общине произошедшее воспринимают как провокацию, но от кого она произошла говорить еще не ясно.
Комментарии2
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danko1 10 августа 2018 | 22:08
Экстремистской литературой сегодня всё, что угодно можно признать.
Даже библию и Конституцию.
А какое право вообще приходить и обыск проводить полицейские имели?
xoxloparasha 10 августа 2018 | 22:10
danko1: Выбирают в синагоге раввина.
Выступает Абрам:
— Давайте изберем Хаима, он прекрасный человек, аккуратный в работе, хороший семьянин и т.д. и т.д.
Голос с заднего ряда:
— Хаим конечно человек хороший, но у него дочь проститутка! Это же может его скомпрометировать!
Абрам:
— Помилуйте, но у Хаима никогда не было дочерей! У него один сын!
Голос:
— Моё дело сказать, а вы тут дальше разбирайтесь.