Защита заключенного Евгения Макарова, которого пытали в ярославской колонии, просит допросить Татьяну Москалькову

Защита заключенного Евгения Макарова, которого пытали в ярославской колонии, просит следствие допросить омбудсмена Татьяну Москалькову. Как сообщила адвокат Макарова Ирина Бирюкова, ходатайства о допросе в качестве свидетелей направлены и в отношении бывших врио и зам.начальника колонии, а также руководства областного УФСИН. Бирюкова считает, что это поможет более досконально разобраться в ситуации с истязаниями Макарова.

Между тем, арестованные по делу о пытках в ярославской исправительной колонии номер 1 дали показания против своего начальства. По их словам, они издевались над заключенным Евгением Макаровым по приказу руководства колонии, — сказала «Эху Москвы» адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова. Сейчас по делу о пытках под стражей находится 11 человек.