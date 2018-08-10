В Германии разрешили продавать компьютерные и видеоигры, в которых есть нацистская символика
Как сообщает CNN, запрет использования нацистской символики ранее не распространялся на кинофильмы как на произведения искусства. Теперь это правило применимо и к видеоиграм. Они могут получить возрастной рейтинг, если использование символов признается «социально адекватным».
Комментарии9
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rusof_ob 10 августа 2018 | 21:41
А на кремлевских башнях кровавые 5-ти конечные звезды?
testmeter 10 августа 2018 | 21:46
rusof_ob: И власовский аквафреш с колорадскими ленточками
rusof_ob 10 августа 2018 | 21:55
testmeter: берегите себя, не оскорБЛЯЙТЕ чувств верующих.
hastings 10 августа 2018 | 21:47
Ностальгия по прошлому?
rusof_ob 10 августа 2018 | 21:58
hastings: реквием по настоящему.
fresh_breeze 10 августа 2018 | 21:55
Несколько лет назад немцы разрешили продавать "Майн Кампф", весь тираж смели чуть ли не в тот же день (бестселлер, ёлы-палы).
Вообще, крен в ту сторону всё более заметен, не к добру это.
polikarpich 10 августа 2018 | 22:00
fresh_breeze: А кого следует в этом винить? Не правительство ли, в первую очередь?
Именно правительство и нагнетает напряжение своей идиотской политикой. И там, и, тем более, у нас здесь.
fresh_breeze 10 августа 2018 | 22:14
polikarpich:
А что у нас "здесь", "Бессмертный полк", Парад на 9-е Мая?
По-моему, тут как раз всё наоборот.
С трудом сдерживаемые комплименты некоторых либералов в адрес то формы СС, то нацистских военачальников, жалевших солдат (в отличие от русских) и только поэтому проигравших войну. То одобрения сноса памятников погибшим красноармейцам в ряде стран — это всё вина путинского режима?
Вина есть, конечно, и состоит она в том, что такая тенденция не пресекается жёстко.
А что касается "там", то и там так стало буквально недавно. Десять лет назад никто представить не мог, что в Германии не только появится такая партия, как AfD, но и что она на своих первых выборах в Бундестаг станет третьей партией в германском парламенте и крупнейшей оппозиционной фракцией там же.
И в этом заслуга лишь одного человека. И это ещё не вечер.
mozhem_povtorit 10 августа 2018 | 22:07
Фашизм поднимает голову? Можем повторить!