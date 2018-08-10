ЦБ намерен упросить банкам выдачу кредитов до 100 тысяч рублей

Как сообщает РБК, кредитным организациям разрешат в таких случаях не проводить оценку финансового положения заемщиков, не требовать с них справки с места работы и о доходах. Проект поправки направлен в Минюст для утверждения. Когда нововведение вступит в силу, не уточняется.