ЦБ намерен упросить банкам выдачу кредитов до 100 тысяч рублей
Как сообщает РБК, кредитным организациям разрешат в таких случаях не проводить оценку финансового положения заемщиков, не требовать с них справки с места работы и о доходах. Проект поправки направлен в Минюст для утверждения. Когда нововведение вступит в силу, не уточняется.
Комментарии5
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tv_victim 10 августа 2018 | 21:37
Слышали и об этом. ЦБ намерен, видно, заменить шайки "микрокредиторов" преступниками покрупнее. То есть хочет перехватить практику удушения наивного населения непомерными и непосильными процентами по кредиту....
mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 21:37
Такое "кредитование" - отличный способ посадить народонаселение на кредитную иглу.
Чтобы отдать 100 тыс плюс %% придётся вкалывать несколько лет.
polikarpich 10 августа 2018 | 21:56
mikhail_spb_: Теперь уж точно. А ведь всего лет пять-шесть назад можно было бы и взять эти 100 тыщ, и спокойно расплачиваться, вместе с процентами.
А теперь подобный поступок - это глубокая и вонючая )|(ОПА!
kostia1971 10 августа 2018 | 22:02
mikhail_spb_: Зачем отдавать? У нас никакой ответственности за не возврат кредита нет.
rusof_ob 10 августа 2018 | 21:48
Многоходовочка работает, теперь отдаем ферзя, и омерика в опе!