78 военнослужащих отравились в части в Выборгском районе Ленобласти
Как сообщили РБК в Западном военном округе, они обратились в медпункт с жалобами на рвоту, диарею и высокую температуру. Норовирусная инфекция подтвердилась у 16-ти солдат. Они уже выписаны. Военные утверждают, что нарушений в столовой не выявлено.
Ранее о массовом отравлении военнослужащих сообщили «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Они обратились в прокуратуру военного округа с просьбой оказать всем солдатам квалифицированную медпомощь и провести соответствующую проверку.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
viktorova 10 августа 2018 | 21:43
Этофсевраки инфекцийтамнет.
Красная армия всех сильней.
Если и обо@ремся, то нарушений всеравно не найдёте. Не верите? Авыдокажиье.
alaska 10 августа 2018 | 21:49
Так значит не отравились, раз норовирус
grigol331 10 августа 2018 | 22:09
alaska:
Журналисты, итивомать. Это же не опечатка и даже не грамматическая ошибка, это гораздо хуже.
sensei54 10 августа 2018 | 21:58
Опять Каменка? Да сколько же можно!
jetsam 10 августа 2018 | 22:01
все просто. идет сбор биоматериалов для нового секретного ОВ "навозъ".
солдаты были в тестовой партии. добровольцы.
а то ядренам макаронам не с чем летать... урана на всех не хватает...
seryj_wolk 10 августа 2018 | 22:05
И тут изловчившись украсть и подсунули защитникам родины что-то второй или даже третьей свежести.
danko1 10 августа 2018 | 22:14
seryj_wolk: Так Путин отдал снабжение армии вору Пригожину.
Скорее всего просроченными продуктами с червями опять кормили, а не инфекция.
mppv 10 августа 2018 | 22:08
"нарушений в столовой не выявлено."
====
Дак они утром политинфомацыю о санкцыях?