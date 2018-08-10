78 военнослужащих отравились в части в Выборгском районе Ленобласти

Как сообщили РБК в Западном военном округе, они обратились в медпункт с жалобами на рвоту, диарею и высокую температуру. Норовирусная инфекция подтвердилась у 16-ти солдат. Они уже выписаны. Военные утверждают, что нарушений в столовой не выявлено.

Ранее о массовом отравлении военнослужащих сообщили «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Они обратились в прокуратуру военного округа с просьбой оказать всем солдатам квалифицированную медпомощь и провести соответствующую проверку.