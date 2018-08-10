Z Архив новостей новости
5 0 6 278
21:30, 10 августа 2018

Осужденному по делу 26-го марта Александру Шпакову не пересчитали срок по новому закону «день за полтора»

Об этом в своем телеграм-канале сообщает координатор правозащиты «Открытой России» Полина Немировская. Шпакова по обвинению в насилии в отношении полицейского приговорили к полутора годам колонии. Во время следствия, суда и до этапирования он содержался в СИЗО. Немировская пишет, что Шпаков через начальника отряда подал документы в суд на пересчет срока, но до суда они не дошли.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 553 6 8019 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Медведев: Если санкции против России со стороны США будут усилены, то придётся принимать ответные меры Медведев добавил, что Россия в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления…

5 122 6 11054
Интервью Особое мнение

Станислав Кучер гость: Станислав Кучер главный редактор проекта «Сноб»

Красивый выход для руководителя, для лидера великой державы – это всегда просто, в любой ситуации – прощение. Всегда. Можно тысячу раз оставаться уверенным, что Сенцов совершил преступление, что Сенцов террорист, при этом его помиловать…

5 54 6 5130 17:05
#слушать 35:17 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 107 6 10292 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 109 6 10755 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 329 6 33037 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13452 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 124 6 14484 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 294 6 35589 10:54
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 290 6 35750 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 57 6 7324 09.08
Новости

Дмитрий Медведев сравнил новые санкции США с объявлением России экономической войны Премьер-министр сказал, что так в Москве расценят запрет деятельности банков или использования той или иной валюты…

5 52 6 6932
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Отдельным чиновникам выгодны потоки беженцев. Они не думают, что будет потом, что будет через 10 лет. Это люди-однодневки, которым важно сейчас набить свои карманы…

5 62 6 8352 08.08
#слушать 42:14 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kукраина, видео, сетевизор, политика, передачи
Новости

У дочери депутата Леонида Слуцкого нашли элитный особняк в Подмосковье Стоимость недвижимости оценивается примерно в 140 миллионов рублей…

5 44 6 5952
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 72 6 10010 08.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 81 6 11677 09.08
Kмосква, мнения

Популярное за неделю

Новости

Скончался актер, режиссер, сценарист и педагог Дмитрий Брусникин Он был худруком театра «Практика»...

5 0 6 50079
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…

5 154 6 148652 04.08
#слушать 47:32 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 70 6 12606 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 15 6 428530 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 215 6 170192 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7172612
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3606941

Сегодня в эфире