Осужденному по делу 26-го марта Александру Шпакову не пересчитали срок по новому закону «день за полтора»

Об этом в своем телеграм-канале сообщает координатор правозащиты «Открытой России» Полина Немировская. Шпакова по обвинению в насилии в отношении полицейского приговорили к полутора годам колонии. Во время следствия, суда и до этапирования он содержался в СИЗО. Немировская пишет, что Шпаков через начальника отряда подал документы в суд на пересчет срока, но до суда они не дошли.