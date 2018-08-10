Суд в Москве оштрафовал организаторов митинга против пенсионной реформы 29-го июля на проспекте Сахарова
Сергей Бойко, Михаил Чичков и Олег Степанов должны заплатить по 10 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения массового мероприятия. Как сообщается на сайте Либертарианской партии, звучавшие на митинге лозунги «Путин – вор» не соответствовали заявленной тематике мероприятия.
Комментарии2
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max3446 10 августа 2018 | 21:33
Жаль отменили статью за повторное нарушение организации митингов. Либерастня почти вся уже давно сидела бы, и в стране настал бы мир, процветание
oleg_andreevich 10 августа 2018 | 21:58
max3446: как, оказывается, мало надо для процветания.