Суд в Москве оштрафовал организаторов митинга против пенсионной реформы 29-го июля на проспекте Сахарова

Сергей Бойко, Михаил Чичков и Олег Степанов должны заплатить по 10 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения массового мероприятия. Как сообщается на сайте Либертарианской партии, звучавшие на митинге лозунги «Путин – вор» не соответствовали заявленной тематике мероприятия.