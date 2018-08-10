В Кисловодске полиция задержала 20 человек, пришедших на прием к мэру города по вопросу растраты денежных средств
В Кисловодске полицией было задержано 20 человек, пришедших на прием к мэру города, по вопросу растраты денежных средств. Активисты также намеревались выяснить причину отсутствия у главы города «правоустанавливающих документов на занимаемую должность». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель руководителя по работе с общественностью общественной организации «Жилище» Елена Павлова.
По ее словам, граждане были официально заранее записаны на прием к главе администрации Кисловодска, «но их там уже ждала полиция и провокаторы вместе с красной гвардией».
Е.Павлова отметила, что активистам было вменено нападение на полицейских, которого они не совершали.
По ее словам, «это все заказное от сотрудников МВД, ФСБ, СК и идет от администрации города Кисловодска».
Е.Павлова сообщила, что приговоры задержанным неизвестны, так как на заседания суда не пускают вооруженные автоматами сотрудники полиции. Она добавила, что в город прибыло четыре машины с сотрудниками полиции из Ставрополя и Ессентуков.
По словам Е.Павловой, местные СМИ рассказывают о произошедшем, как о попытке захвата власти местными жителями
Комментарии2
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abuvgrobu 10 августа 2018 | 21:26
В общем, вероятнее всего, там обе стороны хороши и не разберешь, кто прав, а кто виноват.. Чума на оба ваших дома, короче..
danko1 10 августа 2018 | 21:39
abuvgrobu: Когда полиция задерживает пришедших на прием граждан, то это показывает только, что власть повсюду, начиная с Кремля, бандиты захватили. И бандиты в погонах охраняют бандитов во власти, а не народ и закон.