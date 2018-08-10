В Кисловодске полиция задержала 20 человек, пришедших на прием к мэру города по вопросу растраты денежных средств

В Кисловодске полицией было задержано 20 человек, пришедших на прием к мэру города, по вопросу растраты денежных средств. Активисты также намеревались выяснить причину отсутствия у главы города «правоустанавливающих документов на занимаемую должность». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель руководителя по работе с общественностью общественной организации «Жилище» Елена Павлова.

По ее словам, граждане были официально заранее записаны на прием к главе администрации Кисловодска, «но их там уже ждала полиция и провокаторы вместе с красной гвардией».

Е.Павлова отметила, что активистам было вменено нападение на полицейских, которого они не совершали.

По ее словам, «это все заказное от сотрудников МВД, ФСБ, СК и идет от администрации города Кисловодска».

Е.Павлова сообщила, что приговоры задержанным неизвестны, так как на заседания суда не пускают вооруженные автоматами сотрудники полиции. Она добавила, что в город прибыло четыре машины с сотрудниками полиции из Ставрополя и Ессентуков.

По словам Е.Павловой, местные СМИ рассказывают о произошедшем, как о попытке захвата власти местными жителями