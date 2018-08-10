В Карелии возбуждено уголовное дело из-за пожара, уничтожившего деревянную церковь 18-го века
Как сообщает «Интерфакс», дело расследуется по статье об уничтожении объектов культурного наследия. Минкульт уже поручил оценить ущерб и просчитать возможность восстановления храма. Впрочем, эксперты считают, что восстановить церковь невозможно. В лучшем случае придется возводить максимально приближенный к историческому облику новодел.
В РПЦ не могут помочь с восстановлением Успенской церкви XVIII века в Карелиии. Эта ответственность лежит на мирских организациях и ведомствах, — сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков. «Церковь не может этим заниматься, так как это достояние общенациональной культуры, за сохранение которой отвечает государство. Вопрос к местным властям», — сказал А.Волков. Он добавил, что сегодняшний пожар, — это наглядный пример того, каким образом содержатся такого рода памятники.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 21:07
Судя по тому, что церковь находилась на живописном мысе, это место скорее всего отдано под коттедж влиятельного слуги народа или чекиста.
Умиляет позиция рпц: типа сами её восстановите и передайте нам во владение бесплатно.
danko1 10 августа 2018 | 21:11
mikhail_spb_: Теперь будут в РПЦ использовать ( возможно, что и специальный поджог) для того, чтобы добиваться перехода музеев, бывших храмов, в своё владение, включая и Исакиевский собор.
boseal 10 августа 2018 | 21:08
Интересно и почему это ребята из РПЦ помочь никак не могут? Денег то, как у дурака махорки. Пусть с десяток "попов" по России начнут жить, аки миряне и продадут свои внедорожники. Вот и храм новый получится.
stanislav1975 10 августа 2018 | 21:46
boseal: Тут всё как в любом бизнесе - прибыльные точки развиваем, убыточные - закрываем.
starokozlovicky2gus 10 августа 2018 | 21:11
Как собственность, так отдай. А как восстанавливать, так "не могут помочь". Вот же омерзительные твари. не зря сто лет назад поповье поголовье прореживали, надо было всех извести.
kir_pich_101 10 августа 2018 | 21:11
Вот так, за все годы никто и не соизволил произвести обмеры и составить подробный план здания, являющегося культурным наследием.
И восстановить невозможно подробно. ситуация говорит о том, что в путенской раше все направлено на выжим денег с населения и прихожан, но истинного сохранения Культурного наследия нет.
Что мы оставим внукам? Новоделы из бетона и стекла и домики для уточек?
ki000999 10 августа 2018 | 21:12
В РПЦ не могут помочь с восстановлением Успенской церкви XVIII века в Карелиии................. Видно доход не приносила, раз не могут помочь............................................. Эта ответственность лежит на мирских организациях и ведомствах, — сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков.................................... А РПЦ это не мирская организация, или ведомство? Божественная, или Божественное? У них там даже свой пресс-секретарь есть)))))))))))))))
rusof_ob 10 августа 2018 | 21:17
. Он добавил, что сегодняшний пожар, — это наглядный пример того, каким образом содержатся такого рода памятники.
Я умиляюсь, они расию пр@слали, а этот о куске бревна плачет.
oneoretwo 10 августа 2018 | 21:23
...могли и подельники пыльного запалить: гэбе оно и в карелии - гэбе...