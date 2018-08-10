В Карелии возбуждено уголовное дело из-за пожара, уничтожившего деревянную церковь 18-го века

Как сообщает «Интерфакс», дело расследуется по статье об уничтожении объектов культурного наследия. Минкульт уже поручил оценить ущерб и просчитать возможность восстановления храма. Впрочем, эксперты считают, что восстановить церковь невозможно. В лучшем случае придется возводить максимально приближенный к историческому облику новодел.

В РПЦ не могут помочь с восстановлением Успенской церкви XVIII века в Карелиии. Эта ответственность лежит на мирских организациях и ведомствах, — сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков. «Церковь не может этим заниматься, так как это достояние общенациональной культуры, за сохранение которой отвечает государство. Вопрос к местным властям», — сказал А.Волков. Он добавил, что сегодняшний пожар, — это наглядный пример того, каким образом содержатся такого рода памятники.