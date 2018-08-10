Суд в Астрахани арестовал второго фигуранта по делу о связывании малышей в детском саду
Игорь Рузанов будет оставаться под стражей 2 месяца. Ранее тот же суд арестовал супругу Рузанова Зульфию. Супруги владеют частным детским учреждением, в котором во время тихого часа руки и ноги детей связывали простынями.
Комментарии8
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kir_pich_101 10 августа 2018 | 21:05
Слов нет, скоты.
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 21:11
kir_pich_101: потом из скотов таких получаются сволочи типа вовы из кремля!
nns33 10 августа 2018 | 21:19
kir_pich_101: Редкостные скоты. Родители платили за уход и безопасность самого дорогого,что есть у людей---ребёнка. А мерзавцы ,как садисты обращались с детками.
abuvgrobu 10 августа 2018 | 21:07
Дурдом ! Подумаешь, запеленали шибко активных, что бы успокоились и поспали. Походу заказ конкурентов , садик закроют , разорят , кого-то посадят, а детям и родителям придется искать другой сад, вставать в очередь, мотаться в другой конец города ... Дурь
mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 21:10
Интересно, откуда у этой зульфии и её мужа взялось стремление связывать простынями?
paulotto 10 августа 2018 | 21:17
Все скрепно
sadda 10 августа 2018 | 21:40
А вообще в России раньше пеленали младенцев очень туго, практически что-то среднее между связыванием и смирительной рубашкой. Еще при советской власти такое практиковалось. Перестали это делать последние лет 15-20.
mixail21 10 августа 2018 | 22:10
пока я ещё никакого смысла не увидел, это надо зачем вязать по рукам и ногам, этих детишек, в чём интерес ? садизм ? или поху....м