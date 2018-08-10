Спасатели извлекли из ледниковой трещины на Эльбрусе туриста из Москвы
Как передает «Интерфакс», спасенного сейчас эвакуируют вниз. Пострадавший жалуется на боль в спине. Врачи его еще не осматривали. Информация о втором упавшем в трещину пока не подтверждается.
Ранее сообщалось, что турист и водитель снегохода упали в трещину на леднике на высоте 4200 метров.
Комментарии1
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rusof_ob 10 августа 2018 | 21:13
Есть трещины гораздо интереснее, чем те эльбруские, острые и холодные, правда, они обходятся намного допоже, поэтому нищеброды вынуждены удовлетворяться и такими.