Спасатели извлекли из ледниковой трещины на Эльбрусе туриста из Москвы

Как передает «Интерфакс», спасенного сейчас эвакуируют вниз. Пострадавший жалуется на боль в спине. Врачи его еще не осматривали. Информация о втором упавшем в трещину пока не подтверждается.

Ранее сообщалось, что турист и водитель снегохода упали в трещину на леднике на высоте 4200 метров.