С начала года почти 500 госслужащих были уволены в связи с утратой доверия по результатам антикоррупционных проверок

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на данные Генпрокуратуры. Кроме того, более 30 тысяч должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а по материалам прокурорских проверок возбуждено почти 2 тысячи уголовных дел. В 2016 году правительство подготовило законопроект о «черном списке» чиновников, которых не будут принимать на госслужбу.