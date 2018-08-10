С начала года почти 500 госслужащих были уволены в связи с утратой доверия по результатам антикоррупционных проверок
Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на данные Генпрокуратуры. Кроме того, более 30 тысяч должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а по материалам прокурорских проверок возбуждено почти 2 тысячи уголовных дел. В 2016 году правительство подготовило законопроект о «черном списке» чиновников, которых не будут принимать на госслужбу.
Комментарии3
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kir_pich_101 10 августа 2018 | 20:38
Уволены...
То есть остались при своих.
Вот если бы их расстреливали как в Китае...
malanoff 10 августа 2018 | 20:45
kir_pich_101: Это очень мало 500 . Цифра уволенных коррупционеров должна колебаться в районе 500 тысяч человек. Тогда Россия выздоровеет. И пенсионная "реформа" не понадобится.
croaker 10 августа 2018 | 20:40
Но в связи с тем,что они правильно поделились, уголовные дела против них не были возбуждены.