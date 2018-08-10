Следствие устанавливает источники дохода главы Серпуховского района Александра Шестуна

Он арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Как сообщается на сайте СК, в 2014 году Шестун вместе с матерью за 36 миллионов рублей купили дом и земельный участок в поселке Большевик. Кроме того, он совместно с близкими родственниками владеет «парком дорогостоящих иномарок». При этом с 2012 по 2017 год Шестун и его жена задекларировали доход в размере 11, 5 миллионов рублей.